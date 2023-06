Za porod získají maminky dva tisíce korun na nákup v lékárně

Poukázku na dva tisíce korun získají od července letošního roku maminky, které se rozhodnou přivést potomka na svět v nemocnicích Krajské zdravotní v Mostě, Ústí nad Labem, Litoměřicích a Chomutově. Voucher následně mohou využít v kterékoli Nemocniční lékárně Krajské zdravotní na nákup zboží pro novorozence a maminky.

„V souvislosti se vzrůstajícími životními náklady chceme rodiny a novopečené maminky podpořit. Rádi v našich porodnicích uvítáme všechny, kteří se chtějí na vlastní kůži přesvědčit o našem vlídném přístupu k pacientům a řízením se trendy, které odpovídají moderní medicíně 21. století,“ vysvětlil Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní.

Vouchery na nákup v Nemocničních lékárnách KZ dostanou maminky od 1. července 2023 ve jmenovaných porodnicích společnosti za každé narozené dítě. „Poukázky do porodnic jsou jedním z dalších kroků, kterými se Krajské zdravotní dlouhodobě snaží reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A v neposlední řadě také plnit přání maminek, aby byly s pobytem v nemocnicích společnosti co nejvíce spokojené a byl pro ně co nejpohodlnější,“ doplnil Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v našich lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli z našich sedmi lékáren,“ uvedla Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní.

Na zkvalitňování zdravotní péče a pohodlí pacientů dbá KZ dlouhodobě. Od loňského roku například společnost prostřednictvím nutričních týmů realizuje na gynekologicko-porodnických odděleních projekt bufetových či výběrových snídaní. Možnost snídaně formou bufetu pro maminky a další pacientky již zavedli v nemocnicích v Mostě, Děčíně a Chomutově. Výběrové snídaně nabízejí v Ústí nad Labem, Teplicích a chystají v Litoměřicích. Zdravotnické pracoviště v Litoměřicích je pak také jediným v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání.

Porodnice teplické nemocnice v současné době prochází významnou modernizací s cenou díla přesahující 140 milionů korun včetně DPH. Vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově je modernizace teplického gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích Krajské zdravotní.

V Nemocnici Děčín je pak v plánu výstavba nového Pavilonu péče o matku a dítě.