Za ušetřené finance se zajistila ostraha objektů

Městská policie Litvínov získala dotaci Úřadu práce ČR určenou na platy zaměstnanců, kteří obsluhují městský kamerový systém. Ušetřené finance z mezd použila na zajištění areálu bývalého kovošrotu v Litvínově-Hamru strážným z bezpečnostní agentury a částečně také na zapojení kamer v ulici Hamerská č. p. 330, kde strážníci pravidelně řeší konflikty a nepořádek. A také v ulici Gluckova, kde dochází k opakovaným krádežím kabelů. Obě tyto kamery byly z provozu původně vyřazeny na základě provedené modernizace městského kamerového systému.

Bývalý areál kovošrotu město koupilo jako budoucí sídlo Technických služeb Litvínov. Je nutné zajistit dlouhodobou ostrahu. Radní proto doporučují zastupitelům schválit zapojení fondu rezerv určeného na strategické investice, a to ve výši 1 mil. Kč na pořízení elektronického zabezpečovacího systému. Nahrazením externí agentury elektronickým zabezpečením město ušetří vynaložené náklady nejpozději do dvou let od pořízení systému.