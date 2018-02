Probíhá jednání mosteckých zastupitelů – husto bylo na začátku

Ve velké zasedací místnosti právě zasedlo osmatřicet z pětačtyřiceti mosteckých zastupitelů. Po úvodním přivítání primátorem Mostu Janem Paparegou navrhli opoziční zastupitelé doplnění porogramu o odvolání (nezařazené) zastupitelky Vendulky Balášové (na fotografii) z orgánů společnosti Dopravní podnik Města Mostu, Hipodrom Most a také z rady města. Opozice dále navrhla odvolání primátora Jana Paparegy, mimo jiné za navýšení rozpočtu společnosti Hipodrom Most o dva miliony korun (rovněž na výplatu fingovaného zaměstnání Vendulky Balášové v této společnosti). Při následném hlasování doplnění těchto bodů do programu neprošlo.

V diskusi občanů vystupuje již ne jako ředitel městské knihovny, ale jako občan, Tomáš Ondrášek. Ten byl radou města ze své funkce odvolaný 9. února. Za řečnickým pultíkem sděluje zastupitelům svůj pohled na své nečekané odvolání.

Zastupitelé navyšují dotaci 60 000 korun uznávané místní malířce, sochařce a keramičce Sylvě Prchlíkové na vytvoření autobiografické publikace. Kniha má být určena veřejnosti a k dlouhodobé propagaci regionu. Bude mít 128 stran s barevnými reprodukcemi obrazů a děl.

Zastupitelé začínají řešit aktualizaci Cenové mapy stavebních pozemků. Ta je bez diskuse schválena. Záladním rozdílem oproti předchozí cenové mapě je počet cenových úrovní, z cenové mapy byly vyloučeny všechny pozemky, které nelze s určitostí považovat za stavební pozemky. Takové pozemky cenová mapa neoceňuje a při jejich ocenění se postupuje podle aktuálního cenového předpisu. Návrh Cenové mapy stavebních pozemků města Mostu je veřejnosti přístupný na odboru městského majetku v úředních hodinách pro veřejnost a na webových stránkách města.

Zastupitelé se „zasekli“ na Strategickém plánu udržitelné městské mobility ve městě. Opozice kritizuje, že dokument je nedostatečně zpracovaný a navrhuje jeho stažení z programu. Návrh není přijat a vzápětí se schvaluje jeho předložené znění.

Jednání se chýlí ke konci. Prostor pro své dotazy a diskusi dostávají zastupitelé. Zajímají se o některé „nejasné“ veřejné zakázky, žádají přehled investičních akcí do mateřských školek, kritizují nepořádek kolem polopodzemních kontejnerů, dotazují se co bude se starými kotelnami kolem bloků devadesát a zda lze něco dělat s prokazatelnými „feťáky“ a varnami v některých domech. Dále se dotazovali, proč byl ukončen provoz mobilního kluziště vedle magistrátu v době, kdy mrzne a čtrnáct dnů před jarními prázdninami mosteckých dětí? Proč při oslovení firem na zakázku opravy podzemního vjezdu do magistrátu nebyla oslovena žádná firma z Mostu?