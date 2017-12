Začalo poslední letošní zastupitelstvo, jedná se o rozpočtu

Začalo poslední zasedání mosteckých zastupitelů v tomto roce. V sále sedí 39 ze 45 zastupitelů. Čeká je jeden z nejzásadnějších materiálů za posledních dvanáct měsíců a to schválení rozpočtu na rok 2018. Čeká se vypjatá debata mezi koalicí a opozicí. Opozice má k rozpočtu připravených několik desítek připomínek.

Před schválením programu se hlásí zasupitelka Hana Jeníčková (SMM) a žádá doplnění programu o odvolání členky městské rady Vendulky Balášové (nezařazená) z představenstva společnosti Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a z představenstva společnosti Sportovní haly. „Téměř čtvrtina peněz rozpočtu společnosti Hipodrom Most jde na plat paní Balášové, která je na Hipodromu Most zaměstná,“ říká Hana Jeníčková a naznačuje, že radní Vendulka Balášová nemá na hipodromu zrovna příkladnou pracovní morálku a za svůj plat na své pracoviště údajně téměř nedochází. Návrh na zařazení bodu o odvolání Vendulky Balášové není přijat.

Zastupitelům se představuje nový ředitel společnosti Hipodrom Most Jakub Šimůnek (na snímku). Na hipodrom přišel letos na jaře. Hodnotí letošní sezonu, kterou považuje za úspěšnou a připomíná, že se pořařilo letost nazvýšit počet dostihových dnů. Vybudovalo se zde také ve spolupráci s městem Most dětské volnočasové hřiště.

Za řečnický pultík přichází náměstek primátora Marek Hrvol (na snímku). Zahajuje jednání o rozpočetu na rok 2018. „Myslím si, že rozpočet je dobrý, zdravý a otevírám k němu rozpravu,“ uved náměstek. Zastupitelku Lubomíru Mejstříkovou zajímá, předpoklad výdělku 136 miliónu za pozemky. „Za které pozemky město utrží tyto peníze, je to totiž o 70 miliónů více než vloni“. Podle Marka Hrvola se jedná především o prodej pozemků v zóně Joseph. Slovo si bere Luboš Pitín ze Sdružení Mostečané Mostu s výčtem řady připomínek a výtek. „Podle nás se jedná o rozpočet sestavený pro kamrády, příbuzné a srdeční záležitosti vedení tohoto města,“ kritizuje Luboš Pitín s tím, že z tohoto důvodu poslanecký klub SMM rozpočet pro příští rok nepodpoří.

Za klub KSČM si bere slovo Hana Aulická Jírovcová. Pozastavuje se nad dotací pro mostecký fotbalový klub, která se opět navyšuje o tři čtvrtě milionu korun. „Celkem 9,6 milionu pro fotbalový klub na příští rok, to je docela přívětivá částka. Doufám, že ředitel fotbalového klubu pan Tancoš nám vysvětlí, na co takovou částku fotbalisté potřebují,“ dotazuje se zastupitelka.

Připomínky k rozpočtu má i nezařazený zastupitel Adolf Sigmund (na snímku). „V rozpočtu mi chybí částka na rekonstrukci mostů u nemocnice a mostu v Rudolicích, “ dotazuje se. Náměstek Hrvol reaguje: Most do Rudolic bude realizován za pomocí dotačního titulu. Most u nemocnice chceme zahrnout do rozpočtu v roce 2019.“

Do diskuse k rozpočtu pro rok 2018 už se nikdo nehlásí. Většinou hlasů ho zastupitelé schvalují.

Rozpočet počítá se schodkem zhruba 71 milionů korun. Mezi největší investice příštího roku patří výstavba lanového centra a vyhlídkové věže na Šibeníku, rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu nebo rekonstrukce podlah na Aquadromu a nezanedbatelná část poputuje i do zateplení městských objektů. V rámci návrhu rozpočtu se významně zvýšila částka na mzdy ve společnostech s majetkovou účastí města včetně městského úřednictva. „Jedná se o částku okolo třiceti milionů korun. Mzdy by se měly zvyšovat například u pracovníků technických služeb, magistrátních úředníků či městských strážníků. Jednak je navýšení dáno legislativou, kdy byl schválen nárůst mezd zaměstnancům v sociálních službách, dále také zaměstnancům ve veřejné sféře o deset procent. Druhým faktorem byla snaha zvýšit konkurenceschopnost našich společností. Strážnické pozice tak budou atraktivnější. Problém máme i s obsazováním některých úřednických pozic na magistrátu, kde budeme zvyšovat platy například formou osobních příplatků apod., stejně tak i některé pracovní pozice u TS je těžké obsazovat kvůli nasycenému trhu s prací,“ komentoval k nárůstu mezd náměstek Hrvol. V rozpočtu na rok 2018 si město nechalo i dvacetimilionovou rezervu na spoluúčast v dotačních titulech. Jedná se o stejnou částku, s kterou počítal i rozpočet pro letošní rok