Záchrana psa v Mostě

Na linku 156 oznámil pracovník operačního střediska Policie ČR pád zvířete do otvoru v travnatém porostu v ulici Jana Zajíce. Na místo byly vyslány hlídky městské policie. Poblíž kruhové objezdu v této ulici směrem do parku Šibeník se mělo do zemní prohlubně podobající se šachtě nebo staré kanalizace propadnout stěně Aljašského malamuta. Strážníci museli tento otvor zvětšit, aby se do něho mohl vložit žebřík. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem se podařilo štěně z této šachtice vyprostit a v pořádku ho předat jeho majitelce. Poté tento otvor zajistili pracovníci Technických služeb Most.