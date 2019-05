Žáci a studenti, soutěžte s Unipetrolem – fotografujte „Náš sever“

Nadace Unipetrol vyhlásila pod záštitou měst Most a Litvínov fotografickou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Ústeckého kraje. Soutěž s názvem Náš sever, jejímž cílem je vyzdvihnout krásy severozápadních Čech, se uskuteční od 10. května do 31. srpna. Až do konce prázdnin mohou děti a studenti do 19 let posílat své fotografie mailem na adresu info@nadaceunipetrol.cz.

Žáci a studenti mají možnost zapojit se do této soutěže prostřednictvím speciálně určeného webu www.nassever.cz. Soutěž podporují také města Most a Litvínov, která pomohou jak s propagací soutěže, tak se zajištěním hodnotných cen a prostor pro slavnostní předávání. Uzávěrka zasílání soutěžních fotografií je stanovena na 31. června 2019. Nejlepší fotografie budou oceněny hodnotnými cenami. Soutěžní fotografie bude posuzovat šestičlenná porota, do které mimo jiné zasedne profesor Zdeněk Bělohlav z VŠCHT, Martin Růžička z Unipetrolu, Veronika Knoblochová zastupující Městský úřad v Litvínově či fotograf Vojtěch Hájek. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.nassever.cz a dále pak na internetových stránkách Nadace Unipetrol, Deníku Severní Čechy a ostatních partnerů projektu.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách: www.nassever.cz. nov