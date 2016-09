Žáci dostali k novému školnímu roku hřiště

Nové školní multifunkční hřiště bylo v pondělí 19. září slavnostně otevřeno při ZŠ a SŠ Most, a to za účasti Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, ředitelky školy Hany Slapničkové, žáků a jejich vyučujících.

„Díky finančnímu příspěvku od Ústeckého kraje jsme měli příležitost vybudovat nové školní hřiště, protože to stávající už opravdu nesplňovalo svůj pravý účel. Jsme velmi rádi, že se dílo povedlo, a my můžeme do sytosti sportovat v novém prostoru,“ uvedla Hana Slapničková, ředitelka školy.

Slavnostní otevření nového školního hřiště umocnilo dojemné vystoupení žáků ze ZŠ speciální a žáky Praktické školy dvouleté pod vedením jejich vyučujících. Nechyběl ani pomyslný olympijský oheň, jehož zapálením Dagmar Waicová slavnostně zahájila provoz nového sportoviště. Oheň symbolizující sportovní klání dokázal důstojně nahradit klasické přestřižení pásky.