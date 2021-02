Začíná celoroční pokladová hra pro hráče všech věkových kategorií. Vypravte se po stopách Střediska volného času Most. Celoroční pokladová hra vás zavede na místa, kde dříve sídlilo SVČ Most (a jeho předchůdci CVČ a DDM). Hra je časově náročnější, můžete si ji ale libovolně rozložit do různých dnů. Po vyluštění souřadnic si pak můžete najít malý poklad (jeho obsah nebude pořád stejný, aktuálně potěší příznivce geocachingu).