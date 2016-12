Začínají změny v MHD

Cestující MHD by se měli připravit na změny. Od konce tohoto týdne dochází k úpravám v v jízdních řádech MHD. Největší změnou je zejména posílení tramvajové dopravy ve vytíženém úseku mezi centry měst Mostu a Litvínova v době odpolední špičky a zpřehlednění noční tramvajové dopravy.

Časové posuny tramvajových linek, nové označení nočních spojů, převedení odpoledních spojů ve špičce z linky č.1 na linku č.3 a další změny nastanou již od neděle 11. prosince v MHD na Mostecku. Změny se dotknou linek nejen v Mostě, ale i v Litvínově. „Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova kvůli posílení nejvytíženějšího úseku mezi centry měst Mostu a Litvínova zkrátí interval v odpolední dopravní špičce v pracovní dny z nynějších 15 minut na 6 až 9 minut. Změny začnou platit k celostátnímu termínu změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Od neděle by se cestující na Mostecku měli například připravit na mírné změny mezizastávkových jízdních dob na tramvajových linkách č. 1, 2, 3, 4, a to v rozmezí maximálně jedné minuty. Nové jízdní řády linek č. 1, 2, 3 a 4 mohou cestující nalézt na webových stránkách dopravního podniku. „Změnou v označení nočních spojů linek č. 2, 3 a 4 dojde ke zpřehlednění noční tramvajové dopravy,“ uvedl k chystaným opatřením ředitel. Nové spoje linky č. 1 začnou jezdit v odpolední špičce mezi 14:00 h a 15:15 h na trase Litvínov, Citadela – Most, Dopravní podnik. „U těchto spojů je v zastávce Most, zimní stadion možnost přestupu na linku číslo 2 ve směru Most, Velebudická,“ doplnil Jiří Holý z odboru komunikace dopravního podniku.

V ranní špičce jsou na lince č. 3 dále zrušeny spoje ve 4:42 ze zastávky Litvínov, Citadela a spoj ve 4:40 ze zastávky Most, nádraží. Zbytek provozu linky č. 3 v ranní špičce zůstává beze změn. V odpolední špičce jsou všechny spoje linky číslo 3 zrušeny a ve stejném období je posílena linka číslo 1. Dojde také k zavedení nového spoje v pracovní dny s odjezdem ze zastávky Most, Dopravní podnik ve 4:32. K časovým posunům dojde také u nočních spojů linek číslo 2, 3 a 4 (cca mezi 23:00 a 4:30), časové posuny by měly být maximálně do šesti minut. Tyto spoje budou označeny nově jako linka číslo 40.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ MOST

Linka číslo 5

Ranní spoj v pracovní dny s odjezdem ze zastávky Okružní, Shell ve 4:26 je posunut na 4:21 z důvodu návazností na upravené tramvajové spoje.

Linka číslo 12

Dochází k mírným časovým posunům vybraných spojů z důvodu ukončení obsluhy zastávky Dolní Jiřetín, Centrum.

Linka číslo 17

Ranní spoj v pracovní dny s odjezdem ze zastávky 1. náměstí ve 4:18 je posunut na 4:13 z důvodu návazností na upravené tramvajové spoje.

Linka číslo 30

Ranní spoj v soboty, neděle a svátky s odjezdem ze zastávky Nádraží ve 4:08 je posunut na 4:05.

Linka číslo 31

Nově je zaveden posilový spoj v pracovní dny na trase Obchodní dům PRIOR – Čepirohy, areál ALTAMEX s odjezdem ze zastávky Obchodní dům PRIOR v 5:05.

Spoje v pracovní dny s odjezdy v 5:28 ze zastávky Havraň, Joseph II a v 6:18 ze zastávky Čepirohy, areál ALTAMEX jsou prodlouženy až do zastávky Nádraží.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ LITVÍNOV

Linka číslo 12

Dochází k mírným časovým posunům vybraných spojů z důvodu ukončení obsluhy zastávky Dolní Jiřetín, Centrum.

Linka číslo 13

Dochází k zahájení obsluhy zastávky Lom, městský hřbitov. Vzhledem k této úpravě dochází zároveň k mírným časovým posunům u spojů linky číslo 13 obsluhujících Lom (max. 3 minuty).

V pracovní dny i v soboty, neděle a svátky jsou posunuty ranní spoje linky. Spoj s odjezdem ze zastávky Litvínov, náměstí Míru ve 3:06 je posunut na 3:11 a spoj s odjezdem ze zastávky Loučná, konečná ve 3:17 je posunut na 3:22.

Linka číslo 14

Ranní spoj v pracovní dny i v soboty, neděle a svátky s odjezdem ze zastávky Hamr ve 3:34 je posunut na 3:39.

Linka číslo 28

Nově jsou zavedeny spoje s odjezdy ze zastávky Horní Jiřetín, rozcestí v 16:55 a ze zastávky Záluží, CHEMOPETROL v 18:25. U některých spojů dochází k mírným časovým posunům (max. 7 minut) z důvodů ukončení obsluhy zastávky Dolní Jiřetín, Centrum a rozšíření obsluhy Černic. Spoje s odjezdy ze zastávky Záluží, CHEMOPETROL v 7:10 a ze zastávky Horní Jiřetín, Triola v 7:39 jsou zrušeny.