Zahájení turistické sezóny Dopravy Ústeckého kraje

V sobotu 16. května se mohou cestující těšit na odložený start turistických linek. Železniční linky jsou v jízdních řádech označeny „T“ jako turistické. Linky vedou vesměs po historických tratích a setkáte se zde s nostalgickými historickými i moderními vozy. Součástí systému Dopravy Ústeckého kraje je také lodní osobní turistická linka 901 z Ústí nad Labem do Litoměřic a lodní linka 902 z Ústí nad Labem do Hřenska. Od začátku května je také spuštěna přeprava jízdních kol.

„Na všech turistických linkách platí tarif Dopravy Ústeckého kraje. Cestujícím a turistům bych pro celodenní cestování určitě doporučil síťovou jízdenku DÚK, která za výhodných 130 korun umožní turistům za jeden den procestovat Ústecký kraj a mohou kombinovat dopravní prostředky zaintegrované do našeho systému DÚK,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

Na lince T2 dojde jen k částečnému obnovení, jezdit budou pouze tzv. „cyklovlaky“ Sp 1965, Os 26024 a Sp 1967 v úsecích Děčín – Mikulášovice dolní nádraží – Rumburk a zpět. V těchto vlacích do Lužických hor, Českého Švýcarka a Šluknovského výběžku je pro cestující-cyklisty navýšena kapacita pro přepravu jízdních kol až na 28. Pravidelné odjezdy „cyklovlaků“ jsou následující:

Sp 1965 ze stanice Děčín hl.n. směr Mikulášovice d.n. v 9:37

Os 26024 ze stanice Mikulášovice d.n. do stanice Rumburk ve 12:01

Sp 1967 ze stanice Rumburk směr Děčín hl.n. v 16.53 hodin, s příjezdem do stanice Děčín hl.n. v 18:17

Výrazně omezena zůstává turisticky zajímavá Dráha národního parku, linka U28, která nejezdí přes Německo v úseku Dolní Žleb – Dolní Poustevna. Její provoz je závislý na situaci na hranicích ČR a Německa. Dále není v provozu železniční linka RE20 do Drážďan a autobusová linka 583 do Annaberg-Buchholz. Přeshraniční linka 398 z Teplic do Drážďan je v provozu jen na české straně v úseku Teplice-Cínovec. Autobusová linka 435 nezajíždí do Schmilky a končí v Hřensku. Podobná omezení mají i ostatní linky, které vedou za hranice (401, 409, 452, 521, 585 a L7). Plavba lodí, zejména 902, je podmíněna stavu vody.