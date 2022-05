Zahrada školky jako nová. Díky teplárně a rodičům

Jedno květnové odpoledne vyzvedli, jako obvykle, rodiče své děti z mateřské školy Kaštánek v Litvínově. Domů však tentokrát nepospíchali. Zůstali, aby pomohli zvelebit zahradu, kde jejich děti tráví při hezkém počasí většinu času. S nákupem materiálu, barev i nářadí pomohla teplárenská společnost United Energy. Mateřinka totiž uspěla se svou žádostí o finanční příspěvek na svůj projekt „Mámo, táto, pojď si hrát, buď s Kaštánkem kamarád“ v prvním kole žádostí o dary.

„Projekt školky nás zaujal, protože školka požádala pouze o finance na materiál s tím, že o práci se postarají rodiče. Rádi podporujeme projekty, které podporují komunitní život ve městech,“ vysvětlila mluvčí United Energy Miloslava Kučerová. „Je to levnější, to je jedna věc. Důležitější je to, že rodiny poznáváme více neformálně a ony nás. Vytváříme tak rodinnou přátelskou atmosféru, která je naším cílem,“ doplnila zástupkyně ředitelky školky Kateřina Koželuhová a pokračovala: „Zahrada je pro nás důležitá. Snažíme se, aby co nejvíce vzdělávacího procesu probíhalo venku. Dneska jsme tady třeba slavili dvoje narozeniny. Trávíme tu dopoledne i odpoledne a pořádáme tu společné akce dětí a rodičů“.

Nejedná se tak o první spolupráci mezi United Energy a Mateřskou školkou Gorkého v Litvínově. „Tato mateřinka patří při podávání žádostí o finanční příspěvek mezi nejaktivnější. Její projekty jsou obvykle dobře zpracovány, jsou smysluplné, a proto ji výběrová komise častokrát příspěvek přidělí. Konkrétně litvínovským mateřským školkám jsme za posledních 5 let přispěli částkou přesahujícím více jak milion korun a více než třetinu obdržela právě MŠ Gorkého,“ podotkla Kučerová.

V roce 2018 pomáhali zaměstnanci teplárenské společnosti MŠ Kaštánek zvelebit zahradu v rámci projektu firemního dobrovolnictví