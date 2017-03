Zájemci o přednášku známého cestovatele dostanou vstupenky na závody veteránů

Každý z prvních padesáti lidí, kteří si zakoupí vstupenku na přednášku známého cestovatele a režiséra Dana Pribáně ve výstavní síni Auto Gallery v areálu mosteckého autodromu, získá zdarma dvě jednodenní vstupenky na závody historických vozů The Most Historic Grand Prix. Přednáška se uskuteční 25. května od 18 a bude součástí akce The Most Trabant. Kromě dvanáctihodinového závodu legendárních bakelitových východoněmeckých aut s dvoutaktním motorem na velkém závodním okruhu zahrnuje také sraz jejich majitelů a milovníků. Premiérové klání závodních veteránů přivítá autodrom už o víkendu 12. až 14. května. I jeho součástí bude sraz a výstava historických vozidel všech značek v prostorách polygonu.

„Chceme fanoušky nalákat i na další aktivity, jichž současně s akcemi zaměřenými na motoristický sport pořádáme stále víc. Jsme rádi, že se nám podařilo Dana Pribáně, který se stal díky svým výpravám velmi populární osobností, do Mostu získat. Věříme, že zájem předčí naše očekávání. Snad mu pomůže i motivační bonus v podobě volného vstupu na souboje nádherných historických aut,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Pribáň pohovoří v Mostě o expedicích svého týmu. Postupně zdolali právě ve vozech Trabant Combi asijskou Hedvábnou stezku, Afriku a Jižní Ameriku napříč Amazonií přes Andy až k jihu. Zatím poslední anabází byla cesta Tichomořím z Austrálie do Thajska, především o zkušenosti a zážitky z tohoto krkolomného putování se režisér s návštěvníky autodromu podělí. Vstupenky na přednášku si zájemci mohou objednat zde, nebo osobně zakoupit v recepci správní budovy polygonu.

Hlavním závodem The Most Historic Grand Prix bude FIA Lurani Trophy pro vozy formule Junior z padesátých a šedesátých let. Jejich jezdci bojují o titul mistra Evropy. Dále se v samostatném závodě představí vozy Historic Grand Prix Cars Association. Jsou to vozy velkých cen z let 1930 – 1960 a z let 1961 – 1965. Britské vozy Grand Turismo pak diváky potěší v závodě Triumph Competition and British HTGT. Uvidí známé GT vozy značek MG, Morgan, Triumph, Lotus a další. V závodě o pohár ADAC HAIGO si to rozdají formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a to formule Easter, Mondial a cestovní vozy značek Škoda, VAZ Žiguli, Melkus nebo Trabant.