Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ukládá krajům povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu (LPS), lékárenskou pohotovostní službu a lékařskou pohotovostní služby v zubním lékařství. Dále ukládá krajům zajistit ohledání zemřelého – buď prostřednictvím lékařů LPS nebo prostřednictvím smluvně stanoveného poskytovatele či lékaře. Provoz ordinace LPS v Litvínově je Krajským úřadem Ústeckého kraje od 1. ledna 2021 zajištěn v rozsahu 3 hodin o pracovní dny a v rozsahu 7 hodin o víkendech a svátcích.

LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Litvínově, Tylova 661, je

provozována: v pracovních dnech od 18:00 do 21:00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích pak od 11:00 do 18:00 hod. (v Mostě je provozována LPS pro dospělé v pracovních dnech od 18:00 do 21:00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích pak od 10:00 do 19:00 hod.; pro děti a dorost v pracovních dnech od 17:00 do 20:00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích pak od 10:00 do 20:00 hod.)

Rada města Litvínova vzala na vědomí informaci krajského úřadu o zajištění LPS v roce 2021, plně hrazené Krajským úřadem Ústeckého kraje.