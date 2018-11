Zakladatelka lázní v Teplicích královna Judita se dočkala sochy

Po více než 800 letech od smrti královny Judity, manželky druhého českého krále Vladislava II. a matky Přemysla Otakara I., bude moci veřejnost spatřit její tvář. U Císařských lázní v Teplicích byla odhalena její socha. Slavnostního odhalení se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a řada významných hostů.

Česká královna Judita, jedna z nejvýznamnějších žen 12. století, založila klášter u teplých vod, zasloužila se o vznik lázeňství v Čechách a ve střední Evropě. Poznala sílu pramenů a jako první se zasloužila o cílené využití jejich účinků. Právě v Teplicích měla Judita strávit poslední roky života. Královniny pozůstatky byly objeveny v 50. letech 20. století při archeologickém výzkumu teplické románské baziliky a kláštera. Podle nálezu odborníci soudí, že měřila kolem 160 centimetrů a zemřela v poměrně vysokém věku. Dožila se prý na tu dobu neuvěřitelných 80 let.

„Nedávno jsme si připomínali sto let od vzniku republiky a teď si připomeneme úplné zárodky české státnosti, protože česká královna Judita Durynská byla jednou z prvních královen, kterou jsme měli. Je hezké, že na to vzpomínáme ve významném městě Teplice, kde jsou nejstarší funkční lázně ve střední Evropě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této významné akci podíleli,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Autorem busty královny Judity je akademický sochař Libor Pisklák z Litoměřicka. Jako poklad mu sloužily právě archeologické pozůstatky – snímky lebky. „Práce byla zajímavá a velmi dobrodružná, protože neexistují žádné obrazové podklady. Takže nebylo moc možností, ze kterých by se dalo čerpat. Dochovala se lebka královny Judity, vycházel jsem tedy z antropologického průzkumu doktora Vlčka, dobových iluminací a sochařských prací. Dále existuje 3D model tváře Judity právě podle dochovaného skeletu. To byly pro mě stěžejní materiály. Za spolupráci bych chtěl poděkovat také řediteli mosteckého muzea Michalu Soukupovi,“ řekl autor bronzové Judity Libor Pisklák. Busta se nachází u vstupu do Císařských lázní.

Mezi hosty slavnostního odhalení byli generální konzul Ruské federace Mikhail Ledenev, primátor města Teplice Hynek Hanza, ředitel Regionálního muzea v Teplicích Radek Spála, ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup, ředitel Lázní Teplice v Čechách Radek Popovič, zástupci nadace „Mirotvorci“ a další hosté.