Základní škola v ulici J. A. Komenského oslavila 40 let

Základní škola v ulici J. A. Komenského, známá jako 15. ZŠ v Mostě, oslavila významné jubileum – 40 let od svého založení. Čtyři desetiletí příběhů, přátelství a zážitků spojila současné i bývalé žáky, pedagogy a všechny, kteří jsou se školou spjati.
Budova školy se v den oslav proměnila v místo plné emocí a vzpomínek. Chodby zaplnili gratulanti, bývalí učitelé i žáci, kteří se sem po letech rádi vrátili. Všude panovala přátelská atmosféra, úsměvy i radost ze setkání po dlouhé době.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií a kronik, které mapují historii školy od jejího založení až po současnost. Nechyběl ani doprovodný program připravený žáky a učiteli, kteří si pro hosty nachystali kulturní vystoupení i drobná překvapení.
K významnému výročí dorazili také představitelé města Mostu. Škole popřáli mnoho dalších úspěšných let primátor města Marek Hrvol a náměstkyně primátora Markéta Stará. Oba ocenili nejen dlouholetou tradici školy, ale také její přínos pro vzdělávání a rozvoj mladé generace v Mostě.
Škola s tradicí i moderním přístupem
Základní škola v ulici J. A. Komenského si během let vybudovala pevné místo mezi mosteckými vzdělávacími institucemi. Postupně prošla řadou modernizací, rozšířila výuku o nové projekty a aktivity a stále drží krok s moderními trendy ve vzdělávání.