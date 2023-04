Národní památkový ústav letos slaví 20 let od založení. Zámek Jezeří připravili malý dárek – vstup pro děti do 17 let včetně zdarma a to o víkendu 22.–23. dubna v návaznosti na Mezinárodní den památek. Navštivte prohlídkový okruh Zámecké interiéry, Okruh s výhledem nebo Okruh bez průvodce na zámku Jezeří. Otevřeno je od 10:00 do 16:00 hodin. Sleva bude odečtena na pokladně nebo v nákupním košíku po zadání slevového kódu „2023“.