Zaměstnancům Krajské zdravotní se zvýší platy

Novou kolektivní smlouvu podepsali zástupci Krajské zdravotní, a.s. a představitelé odborových organizaci, které v rámci společnosti působí. Kolektivní smlouva platí od 1. 4. 2025 a je sjednána na období do konce letošního roku, tedy do 31. 12. 2025.

Vyjednávání se zástupci odborů byla náročná a trvala několik týdnů, během kterých bylo nutné najít oboustranný kompromis mezi požadavky zaměstnanců a ekonomickými možnostmi společnosti.

„Hodně jsme diskutovali o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti i o plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jan Landa a dodal: „Dohodnutá kolektivní smlouva zohledňuje snahu najít vyvážený přístup mezi motivujícími podmínkami pro zaměstnance a ekonomickou realitou, kterou musí Krajská zdravotní zohlednit.“

„Nejzásadnější změnou nové kolektivní smlouvy je navýšení mzdových tarifů všech zaměstnanců o částku ve výši 1 400 Kč a to od 1. dubna 2025. Zachovány zůstávají všechny benefity pro zaměstnance, jako je například 25 dní dovolené, příspěvek na penzijní připojištění či rekreaci a řada dalších,“ doplnil Jakub Komárek, místopředseda představenstva Krajské zdravotní.