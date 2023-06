Zápisník alkoholičky v režii Dana Svátka je natočen!

Nový celovečerní film natočený podle stejnojmenné knižní předlohy Michaely Dufkové znovu otevírá problematiku závislosti na alkoholu a zároveň se stává součástí osvětové kampaně. Tvůrci filmu věří, že příběh Michaely Dufkové se může stát inspirací pro mnoho žen bojujících s démonem alkoholu.

Závislost na alkoholu se může týkat nás samotných, našich blízkých, příbuzných, přátel, kolegů bez rozdílu pohlaví. Zatímco v případě mužů se o této problematice otevřeně mluví, tak u žen je to mnohem problematičtější. Přitom právě u žen závislost na alkoholu prudce roste. Proto je potřeba o ní mluvit, neodsuzovat a bez obalu ukázat, že tato závislost se týká i žen a jedinou možnou cestou, jak z ní ven, je vyhledat odbornou pomoc. A přesně o to se snaží i nový celovečerní film Zápisník alkoholičky.

Svatbou, na které se sejde většina protagonistů filmu Zápisník alkoholičky, skončilo natáčení, které odstartovalo kvůli přítomnosti více ročních období už začátkem dubna v Mnetěši nedaleko Řípu. Nechyběly hlavní postavy v podání Terezy Ramba, Miloslava Königa, Barbory Lukešové, Miroslava Hanuše, Martina Fingera či Oskara Hese. Moc neprozradíme, když uvedeme, že svatba neskončí svatební nocí, nýbrž extempore v podobě větší spotřeby alkoholu hlavní hrdinky. Jak sám název filmu napovídá, nepůjde o jedinou podobnou událost, za kterou bude stát přemíra alkoholu.

„Film vznikal díky krajské dotaci na různých místech Ústeckého kraje, v samotném Ústí nad Labem, Mnetěši, Dubicích, Církvicích aj. S výběrem lokací a dalším zázemím pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje,“ uvedla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Dále se natáčelo v Praze a Dobřichovicích, kde se filmaři ubytovali na pár dní v protialkoholické léčebně, kterou provozuje autorka knižní předlohy a hlavní postava filmu Michaela Dufková. A právě tam vznikaly klíčové záběry léčby. Mimo jiné část prostor upravili tvůrci i na byt Michaelina otce, kterého ztvárnil Martin Finger.

Režisér filmu Dan Svátek o představitelce hlavní role řekl: „Tereza mě překvapila s jakou razancí a odhodláním se role zhostila. Jsem si jistý, že pochopila, že tato role vyžaduje naprostou odevzdanost a hrábnutí si pro nejniternější herecké, a nejen herecké, zkušenosti a vzpomínky.“

Herečka Tereza Ramba prozradila, co bylo pro ni na roli nejtěžší: „Nejtěžší pro mě bylo přijmout fakt, že moje postava se na určitou dobu dokáže absolutně vzdát jakékoliv zodpovědnosti. Otřáslo to všemi tématy, která jsou ve mně hluboce zakořeněná, jako je jistota, láska, pevnost. Otevřelo to téma, jako je třeba selhání. Musela jsem se podívat sama na sebe, na svůj svět a svoji růžovou bublinu. Spoustu věcí, o kterých jsem naprosto přesvědčená, znovu prozkoumat. Paradoxně jsem díky tomu zjistila, jak pevné a zdravé jsou. Zjistila jsem, že čerpám z velké lásky, a že se mám kam vracet. Že mám doma neuvěřitelnou základnu. To a mnoho dalšího mi role dala. Taky spoustu nových přátelství, ve všem jsme byli spolu, odžili jsme si fakt hodně.“

„Ženský alkoholismus je obrovský celospolečenský problém. Stále se zhoršuje, není příliš řešen a zůstává tabu. Počet alkoholiků bohužel roste u obou pohlaví, ale před deseti lety připadala jedna žena alkoholička na deset mužů alkoholiků. Dnes je to jedna žena alkoholička na tři muže alkoholiky. Jenže statistiky potvrzují, že se dnes závislost týká už téměř každé druhé rodiny. Právě stigmatizace alkoholiček je důvodem, proč se tyto ženy obávají absolvovat léčbu a nevyhledávají pomoc včas. Náš film chce téma ženského alkoholismu detabuizovat,“ vysvětluje autorka knižní předlohy Michaela Dufková.

„Proto Zápisník alkoholičky není jen film, je to zároveň hlavní pilíř osvětové kampaně, která má upozornit na tento závažný celospolečenský problém. Chceme ukázat příběhy žen, ale zároveň i způsoby pomoci a také otevřít debatu o potřebných systémových změnách. K tomu účelu kromě filmu připravujeme v době premiéry vernisáž a detabuizační konferenci. Zároveň spouštíme veřejnou crowdfundingovou sbírku s mnoha atraktivními cenami (např.) na portálu Donio. Podporovatelé, nadšenci a všichni, kterým téma přijde důležité, tak mohou podpořit nejen vznik filmu, ale právě i celou kampaň,“ dodává koproducent filmu a marketingový expert Tomáš Jindříšek.

Producentem filmu je společnost Holiday Films, koproducenty slovenská FilmWorx Studios, IS Produkce, na filmu se významnou měrou podílí i FTV Prima. Do kin vyšle Zápisník alkoholičky v příštím roce společnost Bontonfilm.