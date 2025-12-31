Zápisy do prvních tříd už v polovině ledna, zapsat děti můžete i on-line

Zápisy dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2026/2027 se bude konat ve dnech 15. ledna a 16. ledna 2026 od 14 do 17 hodin na 11 základních školách, jejichž zřizovatelem je město Most.
Pro zápisy na školní rok 2026/2027 bude nabízena on-line forma s využitím webové aplikace. Odkazy na aplikaci, kde bude možné podat elektronickou přihlášku, budou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 školní rok, pokud zdravotní stav dítěte dlouhodobě neumožňuje jeho účast ve vyučování a tato skutečnost je doložena doporučujícím posouzením lékaře, s výjimkou lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru pediatrie, nebo klinického psychologa, a nebo školského poradenského zařízení, které přihlédne k posouzení lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit pouze jednou. Osoba, která dítě doprovází, předloží u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek.
K zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.