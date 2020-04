Zapojte se do festivalu karanténních filmů, točit můžete i na mobil!

Filmová kancelář Ústeckého kraje upozorňuje na výzvu Studentského filmového klubu ze Zlína, který pořádá pořádá online filmový festival.

Zúčastnit se může každý! Stačí natočit film za současné krizové situace a v délce trvání do pěti minut. Přihlásit jej pak lze na: www.filmfreeway.com/festivalkarantennichfilmu. Téma je naprosto volné, hledí se především na obsah a kreativní zpracování, technologické nedostatky jdou stranou. „To znamená, že točit na mobil je OK!. Vybrané snímky budou živě promítány na internet, kde získají zpětnou vazbu od filmových profesionálů. Není co zkazit a za zkoušku nikdo nic nedá,“ vzkazuje krajská filmová kancelář. Více informací je k nalezení na: www.filmfreeway.com/festivalkarantennichfilmu

www.facebook.com/events/208280837111168/.

Foto zdroj: Studentský filmový klub