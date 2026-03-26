Zapojte se do zlepšení dopravy v Mostě a Litvínově

V rámci projektu Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova bude od 28. 3. 2026 po dobu přibližně 3 týdnů probíhat dotazníkové šetření dopravního chování, které zajišťuje společnost Merca Development ve spolupráci se společností CityTraffic. Do domácností budou docházet proškolení tazatelé, kteří Vám pomohou s vyplněním dotazníku. Tazatelé se vždy prokážou průvodním dopisem s razítkem města, který je platným osvědčením.
Zároveň se můžete zapojit do tvorby pocitových map, kde jednoduše označíte místa, která vnímáte jako problematická (v oblasti pěší, cyklo, automobilové i veřejné dopravy) a doplníte svůj komentář. Pocitové mapy je možné vyplnit do 30. 4. 2026 https://www.pocitovemapy.cz/most-litvinov-2026/