Zastaví se drancování bučin v Krušnohoří? Horní Jiřetín a Litvínov chtějí přísně chráněnou oblasti a zápis do UNESCO

Města Horní Jiřetín a Litvínov usilují o ochranu krušnohorských bučin a zamezení jejich dalšímu drancování.

Obě města se obracejí dopisem na ministerstvo životního prostředí se žádostí o podporu. Pokud se prý nedočkají zdejší lesy účinné ochrany, přijdeme o nenahraditelné lokality. Zásadní by mělo být vyhlášení Krušných hor chráněnou krajinnou oblastí ale také zápis bučin na Seznam UNESCO. „Jde o jediné hory, které nepožívají plošnou ochranu, což považujeme za součást velkého dluhu naší společnosti vůči tomuto kraji. Vedle dlouhodobého úsilí o vyhlášení CHKO je naší velkou snahou urychlit debaty o nutnosti ochrany zdejších cenných starých lesů i návrhem na zápis krušnohorských bučin na Seznam UNESCO,“ říká starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Ten dlouhodobě upozorňuje na obrovský rozsah kácení v krušnohorských lesích nad Horním Jiřetínem a jeho okolí. „Dnes, když se projdete od Jezeří k Litvínovu, je těžba monumentální a dosahuje nesmírných rozměrů. V našem prostoru se jedná o soukromé vlastníky. Lesům ČR tu nepatří téměř nic. Soukromí těžaři berou lesy brutálně a ve velkém. Pokud to takto bude pokračovat, ze vzrostlých bučin toho za pár let nic moc nezbyde,“ varuje Vladimír Buřt.

Vyhlášení CHKO je prý na dobré cestě. „Je pro nás významné, že ministerstvo životního prostředí má zájem, aby se podařilo v dohledné době vyhlásit CHKO Krušné hory. Vláda prý udělá vše, aby k vyhlášení došlo do dvou let. Případně chce dotáhnout přípravu všech podkladů pro novou vládu,“ dodal starosta.

Snahy Horního Jiřetína a ochránců přírody podpořilo i město Litvínov. Existuje tak podle starosty větší šance na záchranu, a to i mnohem rozsáhlejší plochy, než která se týká jen okolí Horního Jiřetína: „V případě zápisu na seznam UNESCO by se jednalo o ochranu tisíce hektarů. Jsem rád, že se Litvínov přidal. Určitě bude mít toto úsilí mnohem větší váhu a větší šance na úspěch.“

Ministr životního prostředí již dříve vyjádřil podporu navrhované ochraně těchto lesů. Horní Jiřetín a Litvínov jsou připraveni spolupracovat na všech krocích vedoucích k úspěšnému zápisu. „Vzorem jsou pro nás bučiny v Jizerských horách, které již byly na Seznam světového dědictví zařazeny,“ přiznala starostka Litvínova Kamila Bláhová a zdůraznila potřebnost spolupráce s ministerstvem životního prostředí. „Dopisem nyní žádáme ministerstvo, aby připravilo podklady pro možné zařazení těchto lesů na Seznam světového dědictví a aby navrhlo další lokality ve Východním Krušnohoří, které by bylo vhodné na výše uvedený Seznam světového dědictví zařadit,“ vysvětlila a dodala: „Chceme zachovat tyto naše krásné lesy pro příští generace. Vynaložíme maximální úsilí o součinnost ministerstva životního prostředí. Zápis na seznam by znamenal pozitivní image pro region.“