Zástupci ministerstva vysvětlovali změny ve financování nepedagogických pracovníků

Konference věnovaná změnám ve financování nepedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Akce byla součástí informační podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navazující na přijatou novelu školského zákona.
Konference se zúčastnili představitelé MŠMT společně se zástupci zřizovatelů a vedení škol.
„Převod nepedagogických pracovníků do gesce zřizovatelů není jednoduchý krok. Ústecký kraj to bude v příštím roce stát zhruba 115 milionů korun navíc. Jsem proto ráda, že si zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy našli cestu do Ústeckého kraje, aby se pokusili obavy zřizovatelů škol a jejich ředitelů rozptýlit. Za Ústecký kraj mohu říct, že v tom naše školy nenecháme,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.