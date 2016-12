Zastupitele rozhádaly školské obvody

Vášnivá diskuse se strhla mezi zastupiteli při schvalování společných školských obvodů spádových škol mezi městem Most a obcemi.

Opoziční zastupitelé kritizovali město za to, že při vytváření společných školských obvodů vybralo ty nejvytíženější základní školy ve městě, zejména pak 7. ZŠ v ulici J. Arbesa, která by měla být spádovou školou pro obec Malé Březno. „Je to nefrekventovanější škola v Mostě a potýká se s tím, že je tam více zájemců, než může škola přijmout. Přimlouvám se, aby děti z Malého Března byly přirazeny do jiné školy. Ve městě jich je volnějších dost,“ namítala zastupitelka Hana Jeníčková a vznesla protinávrh pro neschválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Most a obcí Malé Březno pro tuto školu. Stejně tak se podivoval nad výběrem spádových škol i zastupitel Luboš Pitín. „Zjišťovali jste, jaká je volná kapacita u jednotlivých škol? Máme představu, kolik dětí sem přijde z okolních obcí?“ dotazoval se zastupitel s tím, že město má dostatečnou kapacitu na jiných školách, a přesto zavazuje nejvytíženější školu ve městě. „Město by mělo děti z okolních obcí směřovat tam, kde má nejvíce volnou kapacitu. 7. ZŠ je velmi žádaná, a pokud tam přijdou tyto děti z jiných obcí, tak je škola bude muset přijmout,“ upozornil. Vedení města ale ujistilo, že přeplnění mosteckých škol kvůli žákům z okolních obcí nehrozí. „Děti z obcí do těchto škol už docházejí. Jde jen o to, že obce musejí mít podle zákona nově uzavřeny tyto smlouvy. Nedojde tedy k tomu, že by se tam najednou tyto děti objevily. Konzultovali jsme to navíc i s řediteli jednotlivých spádových škol a ti potvrdili, že s tím nemají žádný problém,“ namítala náměstkyně primátora pro oblast školství Markéta Stará a na vysvětlenou ještě podotkla: „V úvahu se přitom brala i dopravní obslužnost. Například děti z Havraně nejlépe pojme 10. ZŠ, která jim dopravně velmi dobře navazuje…“ Protinávrh o neschválení spádové 7. ZŠ v ulici J. Arbesa pro děti z Malého Března hlasováním ale neprošel. Zastupitelé nakonec schválili ještě další dvě spádové školy. Stala se jí také 1. ZŠ v ulici Svážná, a to pro děti z obcí Korozluky, Skršín, Patokryje a Lužice. A rovněž 10. ZŠ v ulici Zdeňka Štěpánka se stala spádovou pro obce Havraň, Lišnice, Volevčice a Polerady.