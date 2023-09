Žatec a krajina žateckého chmele jsou na seznamu UNESCO

Žatec a krajina žateckého chmele se staly součástí světového kulturního a přírodního dědictví. Jde o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento status. O zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO rozhodl Výbor pro světové dědictví v Rijádu v Saúdské Arábii. Pro Českou republiku jde o 17. zápis na tento seznam.

„Gratuluji Žatci za tento úspěch. Mám nesmírnou radost, že se povedlo něco tak velkého. Odjakživa považuji Žatec a zdejší krajinu chmele za skvost. Jsem moc rád, že ode dneška již není jen klenotem lokálním a národním, ale i světovým,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

Žatec o zápis na prestižní seznam usiloval od roku 2007, kdy byl zapsán na indikativní seznam, tedy národní soupis lokalit, které mají celosvětový význam i ambici stát se památkou s nejvyšším významem. Zápis byl učiněn na druhý pokus poté, co Výbor pro světové dědictví doporučil v roce 2019 nominaci přepracovat a rozšířit o chmelařskou krajinu. Právě tradice žateckého chmele je hlavním důvodem zápisu na Seznam světového dědictví.

„Jde o sedmnáctý zápis České republiky na tento prestižní seznam, zároveň je to ale vůbec poprvé, co byla zapsána chmelařská oblast. I to svědčí o výjimečnosti, na kterou můžeme být právem hrdí,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl a dodal: „Žatec o tento zápis usiloval 16 let. Že se vše povedlo dotáhnout do úspěšného konce, za to si zaslouží obrovské díky a pochvalu všichni, kdo se na přípravě nominačních dokumentů podíleli. Vážím si jejich práce a nasazení, chci jim poděkovat jménem celého Žatce.“