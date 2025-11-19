Zázrak na kolejích vychází v nové knize

V prostorách barokního špitálu Svatého ducha se 20. listopadu od 17 hodin slavnostně pokřtí kniha Padesát let od zázraku na kolejích.
Historik Oblastního muzea a galerie v Mostě Dominik Marek vydává publikaci se vzpomínkami pamětníků na přesun děkanského kostela v Mostě. Kniha přináší jedinečný pohled na jednu z nejpozoruhodnějších technických operací v československé historii – přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1975. Zachycuje události spjaté s přesunem i samotný transfer nejen z pohledu historických faktů, ale především skrze osobní vzpomínky pamětníků, lidí přímo spjatých s přesunem. Autor čerpal informace z pěti rozhovorů, archivních dokumentů a dobových fotografií, které dohromady tvoří živý obraz doby, kdy se město Most dramaticky měnilo.
Kniha se bude prodávat na místě za 250 Kč a od 21. listopadu si ji budou moci zájemci koupit v pokladně Oblastního muzea a galerie v Mostě v běžné otevírací době od úterý do pátku od 12 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.