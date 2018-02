Zdecimovaní Černí andělé doma na švédský Höörs nestačili

Zraněními a nemocemi zdecimovaný mostecký tým Černých andělů bohužel nestačil na švédský Höörs a na domácí palubovce v dalším utkání poháru EHF prohrál.

Domácí sice museli už od počátku utkání dotahovat soupeřův náskok, ale stále se drželi na dostřel. Bohužel na konci první půle po podobné situaci, jako ve Švédsku proti stejnému soupeři potkala Markétu Jeřábkovou, musela být ze hřiště odvezena Veronika Šípová s podezřením na vážné zranění kolene. Do šaten se šlo se čtyřbrankovým rozdílem ve prospěch Höörsu. Ve druhé půli ale Švédky lépe vystihly začátek a po třech rychlých akcích navýšily svůj náskok na sedm branek a oslabenému domácímu týmu už se jej nepodařilo dotáhnout. „Bohužel, tolik výpadků v sestavě už nedokážeme vykompenzovat. Dnes jsme doslova vytáhli tři hráčky z postele, stačí nám to ale jen na určitý časový úsek v zápase, po který dokážeme se soupeřem držet krok. Je to pro nás velká tragédie, jsem tu přes dva roky a nikdy jsem nezažil takovou situaci a tolik výpadků hráček. Je obrovská škoda, že se nám to stalo zrovna teď, protože už před časem jsme zjistili, že bychom v této skupině mohli držet krok, ale to bychom museli být kompletní a všechno by do sebe muselo zapadat. Pro hráčky je to přesto obrovská zkušenost, zejména pro ty mladé. Už v zápase v Zalau jsme hru postavili tak, aby si zahrálo maximum hráček, protože každá odehraná část zápasu je obrovsky posune. Nakonec jsme tak postavili i dnešní střídání. Tento cíl jsme tedy možná částečně splnili, to ostatní bohužel ne. Přišli jsme o další mladou zkušenou hráčku, Veroniku Šípovou, podle reakcí to vypadá na závažné poranění kolene. Přitom už ve středu hrajeme s Porubou další kolo MOL ligy a upřímně řečeno dá se jen odhadovat, kdo bude moci v tomto zápase nastoupit,“ okomentoval výsledek trenér Černých andělů Peter Dávid.

DHK Baník Most – Höörs 19:31 (11:15). Branky Mostu: Szarková 11, Kovářová 4, Janoušková 2, Dvořáková a Kostelná po 1. Rozhodčí: Rauchs a Linster (Lux), 7 m hody: 5/5.3/3.