Policisté dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce a zároveň dětem připomínají zásady bezpečného pohybu v dopravě.

Ústecký kraj není výjimkou, a proto i zde je od začátku školního roku v plném proudu celorepubliková dopravně preventivní akce s příznačným názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne.

Jedná se o dlouholetý preventivní projekt Policie České republiky, zacílený na děti 1. stupně základních škol.

Zejména v měsíci září, kdy začíná nový školní rok, se v ulicích pohybuje větší množství malých dětí, které pro svou malou výšku nejsou za zaparkovanými vozidly vidět. Vzhledem k velkému nárůstu situací, kdy rodiče své děti odváží vozidly přímo před budovu školy a sami již v tuto dobu přemýšlí nad tím, co v zaměstnání zameškali, popřípadě co všechno musí udělat, dochází velmi často ke kolizním situacím, jelikož děti často bez rozmyšlení skočí nečekaně před vozidlo, které se právě rozjíždí, protože dobíhají na poslední chvíli do školy, aby stihly zvonění. Děti také velmi často nejsou schopny domyslet následky svého zbrklého chování, vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla či vnímat více podnětu najednou, obzvlášť v situaci, kdy vidí ostatní spolužáky, spěchají do školy, popřípadě mají sluchátka na uších nebo mobilní telefon v ruce. Zebra se za tebe nerozhlédne

Policisté na předem vytipovaných přechodech pro chodce připomínají dětem zásady bezpečného přecházení komunikace. Svou pozornost zaměřují policisté zejména do lokalit, které se nachází v blízkosti základních škol, kde nejen děti, ale i jejich rodiče upozorňují na skutečnost, že chodci nemají jen práva, ale také povinnosti. Uniformované hlídky chodcům připomínají, že je vždy nutné se při přecházení silnice rozhlédnout, a to i v místech, kde jsou přechody pro chodce doplněny světelnou signalizací.

Cílem projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ je tedy hlavně preventivní působení na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak osvojení dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky dětmi a odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Více informací k projektu naleznete zde v odkazu.

Na popsaný preventivní projekt, zaměřený na dohled u přechodů pro chodce, budou následně navazovat další preventivní programy pro děti. Pro podporu aktivit v rámci dopravní výchovy je cílové skupině poskytnut pracovní sešit Zebra se za Tebe nerozhlédne. Tato pomůcka obsahuje preventivní témata bezpečného pohybu v silničním provozu, která jsou rozčleněna do týdenních bloků.