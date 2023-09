Zelené autobusy a vlaky DÚK ušetří 40 % emisí.

Na referenční trase z Ústí nad Labem do Děčína prováděla Fakulta dopravní ČVUT měření emisí, kte-ré vyprodukuje osobní auto, zelený autobus nebo vlak Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Z následně vzniklé metodiky pak přepočítali hodnoty emisí pro další trasy na Ústecku. Výsledky jasně potvrzují, že hromadná doprava je významně ekologičtější než individuální osobní doprava. Přesednutím do zelených autobusů a vlaků DÚK pomohou cestující ušetřit v průměru 40 procent emisí. DÚK k tomu spouští novou mediální kampaň na podporu cestování veřejnou dopravou.

Od začátku prázdnin jsme postupně nasadili do provozu již 63 nových autobusů od výrobce Otokar. Celkově nám jich má dorazit 90 kusů. Myslíme tak na pohodlí cestujících, ale také chceme mít moderní vozidla, abychom tady dýchali méně zplodin z výfuků, a to má samozřejmě pozitivní vliv na naše zdraví a prostředí, ve kterém žijeme,“ zmiňuje hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

V roce 2022 zkoumali odborníci z Fakulty dopravní ČVUT, jak moc velký je rozdíl mezi množstvím emisí u osobního auta a dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy. Nejprve své předpoklady ověřili na referenční trase z centra Ústí nad Labem do centra Děčína, kde vyšlo, že autobus DÚK ušetří zhruba 40 a vlak DÚK více než 55 procent emisí oproti autu.

Výsledky následně přepočetli na konkrétní trasy v Ústeckém kraji. Při tom vycházeli z běžného, tedy zhruba čtvrtinového obsazení osobních vozidel. Proto se porovnávalo množství emisí u stejně obsazeného vlaku nebo autobusu, tedy zhruba s jednou čtvrtinou kapacity cestujících. Výsledkem pak byla metodika, která stanovila postupy výpočtu a přinesla hodnoty pro vybrané trasy. „Vidíme to denně, že mnoho osobních aut jezdí obsazených pouze jedním člověkem. My se snažíme udělat systém DÚK pro lidi natolik vyhovující, aby jich maximum nechalo auto doma a přešlo do veřejné dopravy. Kromě množství spojů, nových vozidel, funkční aplikace DÚKapka, se kterou lidé ušetří na jízdném, teď míříme na téma ochrany přírody Ústecka. Z referenčních dat vychází, že pokud by lidé přesedli z aut na naše zelené autobusy a vlaky, můžeme snížit hodnoty emisí zhruba o polovinu,“ prozrazuje radní pro dopravu Ústeckého kraje Marek Hrabáč.Každý, kdo si chce vyzkoušet, jak se cestuje zelenými prostředky DÚK, má šanci úplně zdarma. Stačí, když si do 20. 9. 2023 stáhne DÚKapku a 22. 9. může jezdit celý den se síťovou jízdenkou DÚK zdarma v rámci evropského dne bez aut a evropského týdne mobility.