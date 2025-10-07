Zemní práce na stavbě nové sportovní haly finišují: Královna korunek vyroste do jara 2027

Letos byla zahájena stavba nové, menší sportovní haly. Využívána bude pro tréninky i utkání a s větší halou jí propojí nejen spojovací krček, ale i inženýrské sítě. Sportovcům rozšíří kapacitní možnosti a sportovní fandové v ní najdou menší tribunu, na kterou se vejdou až tři stovky lidí. Největším a nejprestižnějším podnikům bude nadále sloužit velká sportovní hala.
V současné době jsou na stavbě nové haly, která vyrůstá na místě bývalého parkoviště, před dokončením veškeré zemní práce a probíhá zároveň zajištění stavební jámy. V předstihu byla dokončena příjezdová komunikace z Bělehradské ulice pro umožnění vjezdu do garáží stávající sportovní haly. Během října začne realizace spodní stavby, tedy zřízení pilot a základů. Podle harmonogramu by měla být stavba dokončena na jaře 2027.