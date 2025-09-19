Zemřel válečný veterán Radomír Vlk

Agentura pro podporu válečných veteránů informuje, že dne 16. září 2025 nás opustil devětadevadesátiletý veterán druhé světové války, bývalý příslušník československé zahraniční armády na východní frontě, volyňský Čech poručík Radomír Vlk, člen Jednoty Československé obce legionářské v Litoměřicích.Tímto dnem tak odešel poslední válečný veterán druhé světové války z Ústeckého kraje. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 20. září 2025 v 11 hodin v kostele v Chotiněvsi na Litoměřicku.