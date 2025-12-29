Zemřela držitelka Ceny města Mostu za rozvoj zemědělství na Mostecku a bývalá předsedkyně Okresní agrární komory Ludmila Holadová

Mostecký magistrát informoval o úmrtí Ludmily Holadové, držitelky Ceny města Mostu za rozvoj zemědělství na Mostecku a bývalé předsedkyně Okresní agrární komory.
Ludmila Holadová byla dlouhodobě byla spojena s Okresní agrární komorou Most, kde působila jako ředitelka a dříve jako předsedkyně představenstva. V této pozici se věnovala podpoře zemědělců, potravinářů a zemědělské činnosti na Mostecku a v Ústeckém kraji. Například komentovala ekonomickou situaci zemědělství v regionu a účastnila se veřejných tiskových akcí, podílela se na pořádání regionálních potravinářských soutěží a akcí, které měly podpořit kvalitní regionální produkty a zemědělce.
Redakce týdeníku Homér se připojuje k vyjádření soustrasti rodině a přátelům Ludmily Holadové.