Zemřela legenda mosteckého autodromu Gerhard Ittner

Ve věku 75 let zemřel 7. prosince po těžké nemoci Gerhard Ittner, legenda, učitel a vzor, především kamarád a přítel. Na mosteckém autodromu působil nejprve jako tlumočník do němčiny, začátkem roku 1995 nastoupil na stálý pracovní poměr jako sportovní referent. Postupně se vypracoval do funkce sportovního ředitele společnosti, kterou zastával do konce roku 2007. Na odchod do důchodu však nepomýšlel. Dál pomáhal rozvíjet aktivity autodromu jako sportovní manažer až do 31. prosince 2015.

Gerhard Ittner byl v oblasti motorsportu velmi aktivní. Kromě své srdeční záležitosti – mosteckého autodromu – působil i v mnoha dalších funkcích. Byl dlouholetým významným licencovaným činovníkem federace automobilového i motocyklového sportu, členem silniční komise FIM Europe, předsedou silniční komise Federace motocyklového sportu AČR, sportovním komisařem a předsedou komise závodů na okruzích Federace automobilového sportu AČR.

Za zásluhy a dlouholetou obětavou práci pro motoristický sport získal Gerhard Ittner v loňském roce odznak Granátový lev, jejž uděluje jako nejvyšší možné poděkování Autoklub ČR na své valné hromadě. Gerhard Ittner se tak zařadil po bok dalších významných laureátů tohoto ocenění, české automobilové závodnice a ve své době nejrychlejší ženy světa Elišky Junkové či fenomenálního motocyklového jezdce Františka Šťastného.

Gerhard Ittner byl ženatý. S manželkou vychovali syna a těšili se ze tří vnuků. Poslední rozloučení s oddaným fanouškem a propagátorem motoristického sportu se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.

Vedení společnosti AUTODROM MOST a všichni její zaměstnanci vyjadřují nejbližším Gerharda Ittnera upřímnou soustrast. Čest jeho památce!