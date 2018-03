Žena poslala drogy příbuznému do vězení

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy muže ve věku 35 let a 61letou ženu. Ta měla poslat svému příbuznému na jeho podnět do věznice, kde si muž odpykává trest, ve dvou případech zásilky, ve kterých byly ukryté drogy. V jednom případě byla psychotropní látka nalezena v poznámkovém bloku a v druhém případě pak v poštovní zásilce. To zjistili pracovníci vězeňské služby, kteří látku v poštovních zásilkách odhalili. Obviněný muž byl již loni odsouzen za trestný čin na úseku drog. Žena je stíhána na svobodě. Oběma za toto jednání hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.