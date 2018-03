Žhavá novinka: MOSTEČTÍ LVI postupují z krajského přeboru do II. ligy!

Dnes, 13. března, dorazila informace, že mostecký hokejový klub MOSTEČTÍ LVI postupuje z úrovně krajského přeboru do II. ligy (bez kvalifikace). Oficiální dopis se očekává ve čtvrtek. Informovalo o tom vedení hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI. Po vyhraném nedělním zápase nešetřil mostecký primátor Jan Paparega pochvalou.

Kdybychom nevěřili, nikdy do toho nepůjdeme!

Krajská hokejová liga zná svého vítěze. V neděli večer se totiž podařilo dotáhnout do cíle jeden velký sen. Na začátku sice bylo spousta otazníků a obav, zda-li se to podaří a jestli to celé vůbec má smysl. Risk byl v tomto případě zisk. Mostečtí lvi zvítězili a ve své historicky první sezoně vytřeli zrak všem soupeřům.

Nižší hokejové soutěže jsou a vždy byly velkou neznámou. Favorité, kteří válcují soupeře vysokým rozdílem ve skóre, najednou prohrají s outsiderem. Tempo není vždy takové, jako vidíme na televizních obrazovkách při utkáních profesionálů, ale o to větší chuť a nasazení hráči předvádějí. Při vstupu nového celku do Krajské hokejové ligy nikdo nemohl tušit, jak se budou zápasy vyvíjet a jak nakonec mostecký hokejový „experiment“ dopadne. Kdybychom nevěřili, že vznik nového týmu a jeho nasazení do Krajské ligy má smysl, tak bychom do toho nikdy nešli.

Zápasů, které Mostečtí lvi odehráli v této sezóně a ve kterých doslova deklasovali své soupeře, byla většina. Rozdíl ve skóre byl mnohokrát několika brankový a již od prvních kol se začala rýsovat velká senzace. Když se Lvi ocitli na prvním místě v tabulce, tak se začalo šuškat o možném úspěchu. Šli jsme do toho s tím, že se postoupí. Sport v Mostě podporujeme, řekl bych automaticky. Někdy je těžké prostředky sehnat, ale myslíme si, že je to povinnost. Mostečtí lvi nám po jejich nedělní výhře dokázali, že sport a hokej zvláště, má u nás ve městě velkou tradici. Byla by škoda nechat ležet ladem stadion i sny mnoha fanoušků o hokejovém klubu. Navíc máme nové vzory pro malé kluky.

Na stránkách statutárního města Mostu se již v minulém týdnu, tedy ještě před nedělním úspěchem nechal slyšet náměstek Marek Hrvol: „S podporou mládeže a dobrou prací trenérů třeba jednou vrátíme 1. Národní ligu zpět do Mostu.“

Otázkou zůstává kdy? Výkony Lvů totiž navnadily všechny příznivce hokeje a ti budou teď lační po dalších úspěších.

Mostečtí lvi jsou tedy nyní v Mostě novým pojmem a patří jim obrovský dík za skvělou reprezentaci. Město Most chystá na počest Lvů jedno překvapení. Bude se samozřejmě týkat hokeje a mělo by to být pěkné poděkování od vedení města směrem k hokejovému klubu a k fanouškům, kteří byli celou sezonu s týmem. Nepřestávali věřit. I když se to ve finálové sérii trochu zamotalo, tak na konci byl slyšet vítězný lví řev.

Primátor statutárního města Mostu

Mgr. Jan Paparega