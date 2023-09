Žiletky nacpal do trenek

Někdo šel první zářijové pondělí do školy, jiný šel v ranních hodinách nakupovat za pět prstů. Muž z Litvínovska ve věku 48 let vstoupil do obchodu v centru Mostu již s nekalým úmyslem. Na prodejní ploše tento zákazník obhlédl okolí a pak šel do akce. Nejspíš se potřeboval oholit. Tři balení žiletek si strčil do spodního prádla a doufal, že tam je nikdo nenajde. Za pokladnami byl prodavačkou odhalen a ta ihned přivolala policii. Muž tak musel žiletky z trenek vyskládat na stůl a policejním vozem se svézt na stanici. Jak se ukázalo, tento druh nákupu nepraktikoval Litvínovan poprvé. Minulý rok se vrátil z téměř dvouletého vězení, kam ho za majetkové skutky poslal Okresní soud v Chomutově. Na obvodním oddělení si zadržený převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za to se může v případě odsouzení za mříže vrátit na další tři roky.