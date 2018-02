Zimní stadion čeká velká rekonstrukce. Na několik měsíců bude zavřený

Mostecký zimní stadion čeká letos zásadní rekonstrukce. Jedná se o největší investiční akci města Mostu pro letošní rok. Práce začnou v květnu a potrvají do konce prázdnin.

„Vzhledem k tomu, že zimní stadion v Mostě byl postaven v devadesátých letech, otevřen byl v roce 1998, technologie chlazení je po dvaceti letech provozu technicky a morálně zastaralá a energeticky náročná. Z těchto důvodů dochází k rekonstrukci, která je rozdělena na dvě části – stavební a strojně technologickou,“ potvrdil Pavel Měska, manažer divize účelových zařízení Technických služeb města Mostu, které mají zimní stadion ve své správě.

Stavební část se týká rekonstrukce betonového podkladu ledové plochy, která rezne, což by mohlo mít vliv na bezpečnost. „Položením nové betonové plochy se zkvalitní povrch. Výměna chladicích trubek zase souvisí se snížením spotřeby chladícího média. Zároveň dojde ke zlepšení tepelných vlastností chladicí desky, což bude mít vliv na kvalitu ledu a energetické úspory,“ uvedl hlavní pozitiva Pavel Měska. V rámci rekonstrukce se počítá s výměnou hokejových mantinelů a ochranných skel, která budou odpovídat novým pravidlům ČSLH a IHF.

Další důležitou součástí rekonstrukce je výměna technologie chlazení za nové chladicí zařízení. Hlavním přínosem nových technologií bude především snížení provozních nákladů, automatizování provozu a zvýšení bezpečnosti provozu zimního stadionu. S tím souvisí i snížení energetické náročnosti na provoz zimního stadionu včetně nové betonové plochy.

„Rekonstrukce chlazení a betonové plochy proběhne v odstávce zimního stadionu, v květnu až srpnu,“ informoval dále Pavel Měska. Sportovci by tak neměli přijít o tréninky ani zápasy. Vše by se mělo stihnout tak, aby v nové sezóně přišli do nového. „Zimní stadion je v provozu pravidelně od srpna do dubna. Ledová plocha je v době sezónního provozu plně využívána od rána do večerních hodin a zimní stadion patří mezi nejoblíbenější sportoviště,“ dodal k využití zimního stadionu v průběhu sezony Pavel Měska.

Kdo bruslí na zimáku?

Každoročně během sezóny, od srpna do dubna, využívají ledovou plochu žákovská a dorostenecká mužstva mosteckého hokejového klubu, včetně nově založeného „A“ mužstva mužů. Dále zde působí neustále se rozvíjející krasobruslařský klub. V dopoledních hodinách navštěvují ledovou plochu zimního stadionu školy a školky. Minimálně 2-3x týdně zde probíhá veřejné bruslení. Ve večerních hodinách dostávají prostor na ledové ploše také různé zájmové skupiny amatérských a hobby hokejistů.