Zkuste severskou chůzi u jezera Most

Propadli jste chůzi s holemi? Aby přinášela benefity, je třeba správně ovládat techniku této chůze zvané Nordic walking (česky severská chůze). V sobotu 2. března dopoledne si správnou chůzi s holemi můžete nacvičit u jezera Most a ani nemusíte mít vlastní hole.

Kurz správné techniky Nordic walking startuje v sobotu 2. března v 9:30 h u jezera Most a trvat bude 2,5 až 3 hodiny. Zaplatíte za něj 540 korun, v ceně je započítáno i zapůjčení holí. Součástí lekce, určené začátečníkům i mírně pokročilým, bude ukázka posilování s vlastní váhou. Od běžného opírání se o hole se severská chůze liší tím, že se člověk od holí odráží, což mu umožní zapojit většinu svalů těla, zvýší se tepová frekvence, pálí se kalorie, jedná se o příjemnou a účinnou alternativu běhu šetrnou ke kloubům. A navíc umožňuje spojit efektivní sport, cestování a toulky přírodou.

Kurz můžete objednat na webu www.nordicwalkingtours.cz nebo e-mailu info@jitkakocova.cz nebo telefonu 731 522 839. Kurz nepořádá město Most.

Něco o Nordic walking

Nordic walking, v českém překladu severská chůze, je alternativa běžné chůze, při které se však používají speciální hole. Bez zvláštní námahy či nároků na sportovní vybavení se tak z klasické chůze stává kondiční aktivita podporující harmonický rozvoj všech složek lidského organismu – síly, vytrvalosti, rychlosti a flexibility.

Nordic walking se řadí mezi kardiofitness aktivity jako jsou plavání, běh, cyklistika či bruslení, v poslední době pak nově indoor cycling, spinning nebo indoor Rosiny. Tyto aktivity vyhledávají jak sportovci pro zlepšení fyzické kondice, tak i nesportovci či lidé vyššího věku, kteří chtějí začít s aktivním způsobem života nebo shodit pár přebytečných kil. Nordic walking je skvělá alternativa pro ty, kteří mají rádi pohyb ve volné přírodě, a chtěli by přitom udělat něco víc pro své zdraví.

Rodištěm tohoto sportu je Finsko, ve kterém mají dlouhou tradici dva sporty, se kterými je Nordic walking úzce spjatý, a to běžecké lyžování a pěší turistika. O vznik tohoto sportu se zasloužil závod, který se měl konat 5. ledna 1988 v Helsinkách, avšak pro nedostatek sněhu přistoupili organizátoři k nečekané změně pravidel. Na trať vyběhli jezdci s holemi, lyže však nechali za startovní čárou. Z tohoto pěšího běžeckého lyžování se záhy stal tréninkový doplněk závodníků během letní přípravy, který si našel zájemce i mezi veřejností. V 80. a 90. letech se tato nová sportovní disciplína začala se šířit přes Skandinávii do Evropy i za oceán, do USA, Japonska či Austrálie. V roce 1997 byly na trh uvedeny speciální hole z dílny finského výrobce lyžařských holí upravené právě pro Nordic walking s gumovými hroty a řemínky podobnými bezprstovým rukavicím. Ve stejném roce vznikl také samotný název Nordic walking jako marketingové pojmenování novou fitness aktivitu. Samotní Finové Nordic walking v mateřském jazyce nazývají Sauväkavely, v překladu chůze s holemi.

V roce 2000 byla založena Mezinárodní federace Nordic walking, která sdružuje asociace 20 zemí a školí instruktory Nordic walkingu ze 40 zemí. Podle údajů této organizace v roce 2007 aktivně provozovalo Nordic walking přes 7 milionů lidí a jejich počty stále narůstají.