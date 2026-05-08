Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje 2025: Stále je čas přihlásit výjimečné projekty obnovy památek

Ústecký kraj pokračuje v oceňování mimořádných počinů v oblasti obnovy a péče o kulturní dědictví. Cena Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje 2025 upozorňuje na projekty, osobnosti, obce, spolky i instituce, které významně přispívají k zachování historických památek a kulturních hodnot v regionu. Návrhy je možné podávat do 31. května 2026.
Cena je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021–2030. Jejím cílem je nejen ocenit kvalitně provedenou obnovu památek, ale také zviditelnit dlouhodobou práci těch, kteří se o kulturní dědictví Ústeckého kraje starají a přibližují jej veřejnosti.
„Ústecký kraj má mimořádně bohaté kulturní dědictví. Za každou opravenou památkou stojí obrovské úsilí vlastníků, odborníků, obcí, spolků i nadšenců. Zlaté cimbuří je způsob, jak jejich práci veřejně poděkovat a ukázat, že péče o památky má v našem kraji velký smysl,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Vlastimil Skála.
Cena je rozdělena do dvou kategorií:
1. Obnova kulturní památky
V této kategorii se oceňují nejlepší projekty rekonstrukce, restaurování nebo opravy kulturní památky realizované v uplynulém roce. Hodnocena bude nejen samotná obnova, ale také způsob prezentace a propagace památky směrem k veřejnosti.
2. Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví
Tato kategorie je určena osobnostem, spolkům, obcím nebo institucím, které dlouhodobě a systematicky přispívají k ochraně, obnově a popularizaci kulturního dědictví. O udělení ocenění rozhodne odborná komise.
V kategorii Obnova kulturní památky získá vlastník oceněného objektu finanční odměnu ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo. V kategorii Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví bude oceněn jeden vítěz částkou 20 000 Kč.
Slavnostní předání cen se uskuteční na podzim roku 2026 za účasti vedení Ústeckého kraje.
Návrh se zasílá na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz,
ID DS: t9zbsva nejpozději do 31. května 2026.