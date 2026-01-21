Zloděj z benzínky na D8 dopaden

Policisté se zabývají případem krádeže finanční hotovosti z vozidla, ke které došlo na dálnici D8 na čerpací stanici Varvažov. Díky rychlé a efektivní spolupráci několika policejních složek se podařilo podezřelého muže krátce po činu vypátrat a zadržet.
Padesátiletý muž si pravděpodobně vyhlédl osádku vozidla, která zastavila na benzínce a využil chvíle, kdy osádka vozidla značky Škoda Octavia odešla do prostoru prodejny čerpací stanice. Následně vnikl do zaparkovaného automobilu a ze zadní sedačky odcizil kabelku s finanční hotovostí ve výši přibližně 9 tisíc eur. Po krádeži z místa odjel osobním vozidlem ve směru na Prahu. Objasnění případu významně napomohla rychlá reakce dálniční policie, která bezprostředně po oznámení události provedla analýzu kamerových záznamů z prostoru čerpací stanice. Díky tomu, že osádka vozidla byla od automobilu pouze velmi krátkou dobu a byla přesvědčena, že vozidlo uzamkla, podařilo se přesně vymezit časový úsek, ve kterém ke krádeži došlo. Po návratu k vozidlu poškození zjistili, že automobil je odemčený, a následnou kontrolou kabelky s finanční hotovostí zjistili její odcizení, načež ihned zalarmovali policii. Analýzou kamerových záznamů dálniční policisté vytipovali možné vozidlo pachatele, který z místa odjel krátce po krádeži. Tyto informace umožnily okamžité zahájení cíleného pátrání a následnou úspěšnou spolupráci dalších policejních složek. O součinnost byli požádáni také středočeští kolegové a operační důstojník současně vyrozuměl policisty pražské pohotovostní motorizované jednotky. Právě ti podezřelé vozidlo v Praze vypátrali a zastavili. Řidič se na místě podrobil dechové zkoušce, která byla negativní, a rovněž testu na návykové látky, jenž vyšel pozitivní na kokain. Muž byl následně zadržen a eskortován do policejní cely. Ústečtí kriminalisté si podezřelého převzali a eskortovali jej do Ústí nad Labem. Po zajištění tlumočníka byl s mužem zahájen výslech, k němuž se však po poradě se svým obhájcem odmítl vyjádřit. Z provedeného vyhodnocení kamerových záznamů vyplynulo, že podezřelý krádež spáchal cíleně, když si vyčkal na odchod osádky vozidla. Poškození se vraceli z Německa, kde delší dobu pracovali, a právě z tohoto důvodu u sebe měli vyšší finanční hotovost určenou na vánoční svátky.
Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže pro trestný čin krádeže. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.