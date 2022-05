Zloděj zadržený na hromosvodu

Mostečtí policisté objasnili čtyři vloupačky, které se staly v centru města. Na svědomí je má mít 29letý muž z Loun. Ke konci února vstoupil do jednoho ze vchodů panelového domu, ve kterém rozhodně nebydlel. Za použití násilí poškodil dveře kočárkárny. Z uzamčeného prostoru měl odcizit monitor, stavebnici lego, dětské oblečení a povlak z molitanového lehátka. Vše v hodnotě přesahující 2 tisíce korun. Na přelomu února a března měl vypáčit vstupní dveře do jiného domu. Podle policistů byl záměr jednoznačný, a to získat přístup do sklepního prostoru. Pokusem dostat se do vchodu způsobil Louňan škodu na majetku v částce 23 tisíc korun.

Na začátku uplynulého týdne vyjížděli ve večerních hodinách policisté hlídkové služby do jednoho z domů v centru Mostu, kde strážníci zadrželi osobu šplhající po hromosvodu. Strážci zákona zjistili zajímavou skutečnost, a to že pavoučí muž lezl přes balkón do neobývaného bytu každý den. Bytovou jednotku užíval bez svolení majitele nemovitosti po dobu jednoho měsíce. Choval se tam opravdu jako doma. Údajně si vypral, holil se i koupal. Během „bydlení“ měl odnést starší televizi, konferenční stolek a koupelnovou skříň. Nábytek spouštěl po provaze dolů a prodal ho náhodným osobám. Věci byly vyčísleny na částku 3 tisíce korun. Při samotném zákroku policisté zjistili, že muž zabarikádoval vstupní dveře do neužívaného bytu tak, aby tam nebylo možné vejít. Touha nezvaného hosta zřejmě neustala a v průběhu neoprávněného pobytu v cizím obydlí opět využil jeho lezecké schopnosti. V nočních hodinách vylezl po hromosvodu o patro výš na balkón. Bez násilí vstoupil do prostoru bytu, ve kterém spal majitel. Tomu Louňan připravil nepříjemné probuzení, protože mu měl odcizit dva mobilní telefony a pracovní oděv. Poškozenému způsobil hmotnou škodu téměř 7 tisíc korun.

Muž z hromosvodu následně putoval rovnou do cely. Všechny zcizené věci prý prodal, aby měl peníze na jídlo a pro svoji potřebu. Jeden z odcizených mobilních telefonů kriminalisté zajistili a vrátili majiteli. Od vyšetřovatele si lezec převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Vzhledem k jeho pestré majetkové minulosti je Louňan v současné době ve vazební věznici, kam ho poslal Okresní soud v Mostě na základě podnětu policistů. V případě uznání viny mu hrozí další tříletý trest odnětí svobody.