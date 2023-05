Značka Regionální potravina ocení nejlepší výrobky z Ústeckého kraje

Počtrnácté letos udělí Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

S příchodem jara opět odstartoval nový ročník soutěže o značku Regionální potravina. Hodnotitelské komise napříč republikou budou opět vybírat ty nejkvalitnější výrobky v jednotlivých kategoriích. Minulý ročník byl v mnohých číslech rekordní, například co do počtu přihlášených výrobků (více než 1700).

Rostoucí počet přihlášených výrobků je známkou toho, že se každým rokem povědomí o soutěži šíří. Značka Regionální potravina nabývá na prestiži. Nejúspěšnějším krajem v počtu přihlášených byl vloni Ústecký kraj s 243 výrobky. I letos mohou výrobci přihlašovat do soutěže své produkty, a to nejpozději do 19. května 2023.