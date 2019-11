Známému vykradl byt přes okno

Policisté z Mostu objasnili případ krádeže věcí z bytu v Mostě. Podle nich se měl do bytu v prvním patře panelového domu na sídlišti Zahradní vloupat 29letý muž z Mostu. Ten do bytu vnikl oknem, které bylo otevřeno na ventilaci. Uvnitř měl odcizit televizi, domácí kino, gril a další věci, vše v celkové hodnotě téměř třicet tisíc korun. Byt opustil stejnou cestou a lup údajně prodal na ulici náhodným zájemcům. Do bytu nepřišel jen tak, věděl komu patří i to, že se v bytě zrovna nikdo nenachází. Odcizené věci kriminalisté nezajistili. Mostečan byl obviněn z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Za krádež byl již v minulosti odsouzen a nyní si ve vězení odpykává jiný trest.