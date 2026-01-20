Znáte adepta na Cenu hejtmana Ústeckého kraje? Neváhejte a nominujte ho!

Až do 28. února února je možné zasílat nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.
Poku znáte inspirativní osobnosti, které pomáhají, vzdělávají, tvoří, zachraňují nebo zlepšují život v našem kraji, můžete je nominovat je do kategorie:
– regionální rozvoj, sociální oblast
– zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
– věda, výzkum a vzdělávání
– kultura
– sport
Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2026 na adresu: Odbor informatiky a organizačních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 01. Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného.
Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.
V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.
Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.kr-ustecky.cz.