Znáte NEJ zdravotní sestřičku? Přihlaste ji do soutěže!

Zviditelnit a ocenit práci sester – to je hlavní cíl projektu Nej sestřička 2021. Slavnostní vyhlášení vítězky soutěže Nej sestřička 2021 a společenský večer, který proběhne 9. září v pražském Obecním domě, bude moderovat Leoš Mareš.

Do soutěže Nej sestřička se lze přihlašovat do 30. dubna.

Přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.nejsestricka.cz

Nově se do projektu zapojuje i Leoš Mareš, který bude moderovat finálový večer a zúčastní se i semifinálového soustředění

Po 12 letech přichází soutěž s několika zásadními změnami, 13. ročník se představí v novém modernizovaném konceptu. „Do soutěže Nej sestřička 2021 se mohou přihlásit sestry z celé České republiky na webové stránce www.nejsestricka.cz. Přihlásit je může nejen vedení zdravotnického zařízení, ale také kdokoliv z kolegů, z rodiny či z přátel,“ říká spolupořadatel projektu Tomáš Mertlík z Batist Medical a dodává: „Uzávěrka přihlášek je do 30. dubna. 15. května pak budou zveřejněna jména 12 vybraných finalistek. Odborná porota bude hodnotit zejména pracovní nasazení, výsledky a přínosy práce jednotlivých sester pro dané zdravotnické zařízení a jeho pacienty či klienty.“

Do projektu je zapojeno více než 200 zdravotnických zařízení a soutěž má navíc i charitativní přesah, pořadatelé ve spolupráci s partnery finančně podpoří vybrané zdravotnické subjekty a organizace poskytující sociální služby po celé ČR. „Soutěží Nej sestřička bychom rádi vyjádřili obdiv a poděkování všem zdravotním sestrám za jejich obětavou práci. Víme, že si řada z nich za poslední rok sáhla na dno, a to jak s fyzickými, tak s psychickými silami, a my jim za to děkujeme, protože bez jejich nasazení by tu řada z nás už nebyla,“ říká Tomáš Mertlík z Batist Medical.

„Velice si vážím těžké práce, kterou sestřičky podstupují v dlouhých směnách ve dne, v noci, a to pak dvojnásobně v této těžké covidové době. Jsem velice rád, že mohu být součástí této soutěže a budu moci alespoň některým z nich osobně poděkovat, a to nejen za sebe. Také se těším na galavečer a vyhlášení v Obecním domě, bude to určitě jeden z vrcholů letošní společenské sezóny,“ prozrazuje Leoš Mareš, který se zúčastní i semifinálového soustředění finalistek.