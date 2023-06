Zprovoznění úseku u Chlumčan do konce roku

Na zkapacitnění D7 u Chlumčan probíhají práce na celé délce trasy. Na začátku úseku ve směru od Prahy nyní probíhá pokládka asfaltových vrstev a napojení na stávající dálniční úsek. Do 30. června je zde proto na dálnici D7 od Panenského Týnce k Sulci obousměrný provoz v režimu 1+1 veden v jízdním pásu ve směru na Chomutov.

Na dalších úsecích probíhá např. pokládka konstrukčních vrstev, ohumusování, finální dotěžování v zářezu, drcení materiálu ze zářezu a zarovnávání svahu. Stavební práce kontinuálně probíhají na všech mostních objektech, přičemž na největším z nich, kterým most přes Smolnický potok o délce 180 m, se nyní pracuje na bednění a vázání výztuže.

Na konci úseku pak probíhá výstavba mimoúrovňové křižovatky Louny – východ, kde se provádí směrová a výšková úprava sjezdové a nájezdové větve ve směru na Prahu. Pro řidiče zde platí dopravní omezení, kdy je uzavřen sjezd z Loun – východ na Prahu. Řidiči jedoucí z Loun sjedou na silnici I/7 směr Chomutov a na mimoúrovňové křižovatce Louny – západ přejedou do směru na Prahu. Pro nájezd od Chomutova do Loun je třeba využít sjezd ze silnice I/7 na mimoúrovňové křižovatce Louny – západ a pokračovat dále po dopravně značených objízdných trasách. Nájezd od Prahy do Loun a stávající provoz na silnici I/7 je beze změn. Dopravní omezení platí do září.

Na stavbě 4,5 km dlouhé trasy pracuje přibližně 200 pracovníků a pohybuje se zde až 80 kusů techniky. Zprovoznění dálnice v částečném profilu s předpokládanou cenou 1,7 mld. Kč bez DPH plánujeme na konci tohoto roku, kompletní stavební práce ukončíme v srpnu 2024. Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav Infrastructure a.s.