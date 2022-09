Absolutním vítězem voleb v Meziboří je Petr Červenka

V Meziboří zvítězila ČSSD v čele s Petrem Červenkou. Ten už Meziboří vedl po pět volebních období. A i tentokrát mu voliči svými hlasy dali jasně najevo, že svou práci pro město dělá dobře. ČSSD, která v jiných městech zcela propadla, získala v Meziboří jasnou většinu v patnáctičlenném zastupitelstvu. „Všem voličům děkuji za podporu, kterou nás opět poslali do vedení města. Cítím to jako velký závazek a jejich důvěry si nesmírně vážím. Máme před sebou těžké období energetické krize a vysoké inflace, které dopadne na všechny. Budeme ale dělat vše, co je v našich silách a čerpat ze svých zkušeností, abychom Meziboří tímto obdobím provedli. Ještě jednou všem děkuji za důvěru,“ uvedl Petr Červenka.