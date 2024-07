Agresor na návštěvě

Uplynulý čtvrtek v poledních hodinách vyjížděli policisté hlídkové služby do okrajového sídliště města Mostu. Tam docházelo k fyzickému napadání a strážci zákona zadrželi 33letého muže. Mostečan měl násilím rozrazit dveře a doslova vtrhnout do bytu ženy. Poškozená se s kamarádkou snažila muže dostat ven. Ten ovšem reagoval opačně a v bytě začal rozhazovat různé věci. V obývacím pokoji vzteky převrátil konferenční stůl. Na opakované výzvy nezvaný host nereagoval a poškozenou měl několikrát fyzicky napadnout. Vše bylo doprovázeno vykřikováním různých vulgarismů. Napadená naštěstí neutrpěla žádné vážné zranění a nebylo potřeba její ošetření. Po zběsilé návštěvě muž z domu utekl do nedaleké křovinaté a zalesněné oblasti. V tu dobu byli již na cestě policisté, kteří agresora vypátrali, zadrželi a převezli do cely. Nepochopitelné chování zadrženého bylo zřejmě podtrženo pozitivním testem na přítomnost pervitinu. Na obvodním oddělení si muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Od soudu pak může odejít v případě uznání viny až dvouletým trestem odnětí svobody.