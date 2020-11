Aktuální informace k mimořádným veterinárním opatřením k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

V souvislosti s aktuálním výskytem AMP na území Spolkové republiky Německo a Polské republiky v příhraničních oblastech České republiky bylo dne 12. listopadu 2020 vydáno nařízení Státní veterinární správy Č. j. SVS/2020/13156-G, které vymezuje oblast s intenzivním odlovem prasete divokého a dále nařizuje opatření v oblasti s intenzivním odlovem. Dnem 16. listopadu 2020 se oblastí s intenzivním odlovem stanovuje oblast ohraničená na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 do Tanvaldu a dále po silnici č. 10 do Harrachova po státní hranici s Polskem (viz mapa). V rámci Ústeckého kraje se jedná o území obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Rumburk (celé území), Varnsdorf (celé území) a Děčín (severovýchodní část).

Nad rámec vydaného nařízení Krajský úřad Ústeckého kraje informuje občany a návštěvníky Ústeckého kraje, aby při nálezu úhynu (kadaveru) prasete divokého tento nález ohlásili na nejbližší obecní úřad či přímo na kontaktní telefon Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Ústecký kraj, Krizová linka: 720 995 202. Dále Krajský úřad Ústeckého kraje doporučuje, aby se nálezce zdržel jakéhokoliv kontaktu či manipulace s kadaverem a dále zamezil případnému kontaktu domácího zvířete (psa) s kadaverem.