Autodrom nabídne v příštím roce tři světové podniky a další investice do areálu

Autodrom Most má za sebou rušnou závodní sezónu a na rok 2022 fanouškům motorsportu slibuje minimálně stejně bohatou a pestrou podívanou.

Uplynulá sezóna byla pro mostecký okruh plná výzev, a to jak sportovních a pořadatelských, tak samozřejmě i co se týče covidové situace. „V uplynulé sezóně jsme dostali možnost pořádat velké akce jako mistrovství světa superbiků, světový pohár cestovních vozů WTCR a další. Byla to pro nás velká škola a celou situaci navíc komplikovala všem dobře známá pandemie. Dnes už ale víme, že na akce podobného rozměru jsme dobře připraveni a zvládneme je profesionálně zabezpečit. Zároveň neustále pracujeme na vylepšování celého areálu. Světové podniky typu WorldSBK nás navíc ještě donutili zintenzivnit plánované investice,“ komentuje uplynulou sezónu Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

V současnosti v Mostě probíhá další fáze rekonstrukce trati, která je zaměřena na výměnu povrchu cílové rovinky, včetně známé první šikany a několika stovek metrů navazujícího úseku. Po dokončení tak bude mít autodrom nový povrch po celé své délce. Na dalších místech se mění také obrubníky, drenáže a rozšíření čeká i některé únikové a záchytné zóny. Investice vložené do rekonstrukce se tak jen za rok 2021 vyšplhají na 35 milionů Kč. Na listopadové úpravy v únoru navážou ještě práce na dalších úsecích – ty se opět zaměří hlavně na zvýšení efektivity únikových zón a odvodnění.

Jestliže uplynulá sezóna byla v několika ohledech premiérová, tak příští rok se ponese více v duchu stabilizace a pokračování v práci na nových i tradičních sériích. „Chceme nabídnout kvalitní závody co nejširšímu spektru fanoušků motorsportu. Naší vlajkovou lodí se samozřejmě stalo mistrovství světa superbiků, které se příští rok pojede opět uprostřed léta. Další velké závody pak budou hned na začátku sezóny, kdy je na programu světový pohár cestovních vozů WTCR. Třetím, tentokrát ale již tradičním, vrcholem sezóny bude mistrovství Evropy okruhových tahačů, které se v Mostě pojede už po třicáté,“ odhaluje hlavní podniky mostecké sezóny 2022 Josef Zajíček.

Fanoušci nejrychlejších sériových motorek se tak mohou začít těšit na víkend 29. – 31. července, kdy se v Mostě pojede WorldSBK. Vedle superbiků, kde na divokou kartu startoval Karel Hanika, se pojedou opět i kategorie SSP a SSP300, v kterých letos bojovali další čeští jezdci. Oliver König zajel v SSP300 skvělé třetí místo a v příštím roce by chtěl přestoupit do větších motorek.

Druhým velkým podnikem sezóny 2022 bude hned zkraje jara světový pohár cestovních vozů WTCR, který se uskuteční 9. – 10. dubna (bude potvrzeno FIA). Ten si mosteckou premiéru odbyl během závodního supervíkendu letos na konci října, kdy se během dvou dnů v Mostě jelo WTCR i mistrovství světa vytrvalostních motorek EWC. Vedle Petra Fulína by mohl být dalším kandidátem na divokou kartu i Tomáš Enge, který zmiňoval úvahy nad účastí ve WTCR už během nedávných oslav dvaceti let svého startu v F1.

Třetím vrcholem sezóny bude již tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se pojede v novém termínu během prvního zářijového víkendu 2. – 4. září (bude potvrzeno FIA), kam se přesunul po kolizi s termínem zlínské Barum Rally. Na jubilejní již 30. ročník chystá mostecký autodrom speciální program, s kterým bude fanoušky seznamovat postupně během příštího roku. Už teď je ale jisté, že trucky opět doprovodí NASCAR Whelen Euro Series – s čerstvým českým šampionem kategorie Euro NASCAR 2 Martinem Doubkem. K víkendu oslav 30. výročí Czech Truck Prix se nově připojí také série TCR Eastern Europe.

„Za národní autoritu motoristického sportu musím Autodrom Most jen pochválit. V letošním roce, kdy se v zahraničí rušily kvůli pandemii sportovní podniky, jsme se chopili příležitosti a snažili se je získat pro Českou republiku, zejména závody světových šampionátů. Někdy to bylo opravdu dost narychlo a jednání nebyla vůbec jednoduchá. Na druhou stranu, v panu Zajíčkovi jsme našli profesionálního flexibilního partnera, se kterým se vše povedlo dovést ke zdárné domluvě. Světové podniky, které jsme sem dostali, sklidily pozitivní hodnocení doma i v zahraničí. Jsem rád, že se Autodrom Most stává baštou okruhových závodů motorsportu. A určitě velké poděkování patří Národní sportovní agentuře za státní finanční podporu, bez ní by to nešlo,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Fanoušci najdou nabídku vstupenek na hlavní podniky příští sezóny na webových stránkách autodromu již nyní. Pro všechny, kteří chtějí darovat zážitek pod stromeček, si autodrom navíc připravil zvýhodněné vánoční balíčky.

Termíny plánovaných závodů pro sezónu 2022

3. 4. Carbonia Cup klubové automobilové závody

9. – 10. 4. FIA WTCR světový pohár cestovních vozů

17. 4. Trabantrennen 12 h klubový závod vozů Trabant na 12 hodin

27. – 29. 5. VFV GLP klubové automobilové a motocyklové závody

24. – 26. 6. IDM mezinárodní německý šampionát motocyklů

6. 7. Carbonia Cup klubové automobilové závody

29. – 31. 7. WorldSBK Czech Round mistrovství světa superbike

5. – 7. 8. Czech Moto Classic klubové závody historických motocyklů

2. – 4. 9. Czech Truck Prix mistrovství Evropy závodních tahačů

6. 9. Le Most klubový vytrvalostní závod automobilů

8. – 11. 9. Porsche Cup Central Europe pohárový závod vozů Porsche

7. – 9. 10. Histo Cup závody historických a soudobých automobilů

16. 10. Carbonia Cup klubové automobilové závody